Neymar claque un doublé contre la Juve

Un doublé et puis s'en va ?Titulaire avec le FC Barcelone cette nuit face à la Juventus près de New York, Neymar a réalisé un match de haute volée. Le Brésilien, courtisé par le PSG, a illuminé la rencontre de son talent, et a été élu homme du match, en ne jouant qu'une mi-temps : efficace.Neymar n'a eu besoin que de onze minutes pour planter son doublé. Il a d'abord profité d'un passe de Paco Alcacer et il résisté à trois défenseurs (15) avant de doubler la mise au terme d'une petite promenade dans une défense turinoise déjà orpheline de Bonucci (26). C'est Chiellini qui a réduit le score pour les Turinois (63).Sympa d'affronter la Juve pour son jubilé !