Neymar absent six à huit semaines selon son père

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le feuilleton Neymar qui rebondit dans tous les sens !Blessé à la cheville dimanche soir lors du Classique remporté par le Paris Saint-Germain (3-0), Neymar affole la direction du PSG , inquiète de devoir dynamiter le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid sans son détonateur brésilien. Si Unai Emery avait l'air serein au coup de sifflet final dimanche soir, le club de la capitale avait par la suite évoqué «» .Un bilan médical qui va servir de rampe de lancement aux rumeurs les plus folles, comme celle évoquée par le journal brésilien qui annonce une opération et une absence des terrains jusqu'en mai . Et si Unai Emery a tenu a démentir cette opération, le papa et agent de Neymar est venu mettre son grain de sel en lâchant une bombe à: «. »C'est tout, pour le moment.