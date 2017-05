Neymar absent pour le Clásico ?

49

Messi, maintenant Neymar , les matchs de suspension font laguer la MSN.Sorti expulsé samedi soir à la 65après deux cartons jaunes, Neymar n'a pas aidé son équipe à remonter au score. Et pour ne rien arranger, l'international brésilien pourrait être suspendu face au Real Madrid le 23 avril. Eh oui, le jeunea eu la bonne idée d'applaudir le quatrième arbitre, et cela va sûrement alourdir sa sanction. Neymar sera donc absent entre trois et quatre matchs selon la Cadena Cope, et pourrait donc rater le, qui sera décisif pour le titre de champion d' Espagne Y'en Neymar de cette manie-là.