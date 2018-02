Neymar absent jusqu'en mai selon Globo Esporte

126

NB

Saga Neymar , épisode 26.Blessé à la cheville et au cinquième métatarsien dimanche face à Marseille (3-0), Neymar aurait décidé de se faire opérer, selon le très sérieux média brésilien, faisant ainsi l'impasse sur les deux prochains mois de compétition afin d'être de retour en pleine forme pour la Coupe du monde. Gros coup dur en vue pour le Paris Saint-Germain et soulagement chez les défenseurs de Ligue 1 et du Real Madrid , que le PSG affronte mardi prochain. Hatem Ben Arfa enlève son survêtement et part à l'échauffement.