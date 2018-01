Neymar a coûté plus de 200 millions d'euros au Barça

311

En 2013, Neymar quitte Santos et débarque au Camp Nou pour la somme de 57 millions d'euros... enfin pas tout à fait.s’est procuré le détail des déclarations effectuées par le clan Neymar devant un tribunal brésilien. Selon les documents interceptés, le montant du transfert de l'ancien joueur barcelonais était en réalité de 134 millions d'euros, avec un salaire de 71 millions d'euros, soit plus de 205 millions d'euros au total.Le quotidien espagnol révèle les détails du transfert, mais surtout l'existence d'un faux contrat de services signé entre le Barça et une entreprise contrôlée par le père du joueur ainsi qu'un deuxième contrat d’image également perçu par une entreprise gérée par Neymar senior. Le père de Neymar a reçu une petite prime de la part des Catalans pour effectuer un travail de «» au Brésil et l’achat de 3 joueurs.Par la suite, le FC Barcelone a reconnu que le vrai prix Brésilien était de 86 millions d’euros... on était encore bien loin de la vérité.Sacré bordel !