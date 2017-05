Newcastle : Un ancien formateur mis en examen pour pédophilie

AC

Depuis la fin novembre, le foot anglais est empêtré dans un scandale de pédophilie tentaculaire et les têtes tombent, les unes après les autres.Ce vendredi, c'est l’ancien entraîneur des équipes de jeunes de Newcastle , George Ormond, qui a été mis en examen pour des agressions sexuelles commises entre 1973 et 1988. En tout, on dénombre 29 chefs d’inculpation retenus contre lui.Les polices anglaises locales continuent en parallèle d’enquêter sur les suspects potentiels, qui étaient déjà plus de 80 en décembre dernier.Une très sale affaire qui n'est pas près de se terminer...