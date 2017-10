Newcastle officiellement à vendre

42

AC

« Nouveau-Château à vendre » n'est pas une émission présentée par Stéphane Plaza et diffusée sur M6, mais une info sortie en Grande-Bretagne en ce début de semaine.Le gérant du club du nord-est de l' Angleterre , Mike Ashley, a officiellement mis en vente Newcastle . Propriétaire depuis dix ans de l'actuel 9de Premier League, l'homme d'affaires a justifié cette cession «» .Dans une interview donnée à Sky Sports, son avocat Andrew Henderson du cabinet Dentons explique que «» et qu'il espérait voir le club sous un nouveau pavillon «» .Que Florian Lejeune se rassure, cela ne veut pas du tout dire que fin décembre, on le retrouvera ligoté dans une boîte en carton au pied d'un sapin pendant que des convives dégusteront une dinde.