Manchester United se troue à Newcastle

Newcastle (4-4-2) : Dubravka - Yedlin, Lascelles, Lejeune, Dummett - Ritchie, Shelvey, Diame, Kenedy - Perez, Gayle. Entraîneur : Rafael Benítez.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Valencia, Jones, Smalling, Young - Matic, Pogba - Martial, Lingard, Sanchez - Lukaku. Entraîneur : José Mourinho.

Ils se sont détestés. À eux deux, Rafael Benítez et José Mourinho pèsent sept Coupes d'Europe. Ce dimanche, à St James' Park, lesde l'Espagnol ont vaincu lesdu Portugais.Pas deà signaler, mais un anciena quand même débloqué la situation à l'heure de jeu. Sur coup franc, Jonjo Shelvey porte le danger dans la surface : une remise de la tête plus tard, Dwight Gayle talonne pour Matt Ritchie , qui frappe du gauche. L'Écossais ne laisse aucune chance à David De Gea . Un but décisif. À la recherche d'une victoire en Premier League depuis le jour de l'An, Newcastle se donne de l'air grâce à cette victoire 1-0. Manchester United a eu sa chance, mais Anthony Martial et surtout Alexis Sánchez - qui avait dribblé le gardien ! - ont gâté les meilleures occasions mancuniennes.