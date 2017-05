Newcastle champion à la dernière minute

0

On peut enfin donner un sens à la phrase énigmatique d'Éric Cantona. Assurés de monter en Premier League, mais incapables de gagner leurs trois derniers matchs, lesde Brighton se retrouvent à la dernière journée derrière le chalutier des. La faute à un nouveau faux pas sur le terrain d' Aston Villa Glenn Murray avait ouvert le score sur penalty pour Brighton, mais lesont brisé leur rêve à la 89minute et à dix contre onze, en égalisant par Jack Grealish Parti avec un point de retard, Newcastle réussit donc à coiffer son concurrent au poteau grâce à une victoire nette et sans bavure face à Barnsley (3-0). Et un nouveau trophée dans la poche de Rafa Benítez . Reading, Sheffield Wednesday, Huddersfield et Fulham se disputeront le troisième billet pour l'élite au cours des barrages.Un final digne d'une fable de la Fontaine.