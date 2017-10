Neville Southall, les Tories et des squelettes

Tories new policy Save money on burial sMake your nans skeleton into a coffee table and your uncle into a lampSaving the country money — Neville Southall (@NevilleSouthall) 3 octobre 2017

2 skeletons walking past a homeless manOne says to other who gives a fuckTory cuts Killing people — Neville Southall (@NevilleSouthall) 8 octobre 2017

2 skeletons overlooking an old coalfield One says to other Is this where the Tories started killing communities and its people — Neville Southall (@NevilleSouthall) 6 octobre 2017

LG

Neville Southall, ancien portier d’ Everton et champion d’ Angleterre en 1985, anéantit désormais les offensives des conservateurs britanniques. À sa manière, toutefois. L’ex-, qui a soutenu Jeremy Corbyn lors de son intronisation en 2015 à la tête des travaillistes, est un fervent détracteur du gouvernement desde Theresa May en Angleterre . Il en profite désormais pour envoyer des tweets pour le moins étranges, traitant à chaque fois de «» pour qualifier les politiques des conservateurs britanniques.» , conseille ironiquement Southall sur Twitter. Florilège.Le mec fier de sa blague qui la raconte dix fois à tous ses potes.