Neven Subotic signe à Saint-Etienne

2

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Libéré par le Borussia Dortmund Neven Subotic a signé un contrat d'un an et demi avec l' AS Saint-Etienne ce matin.Les dirigeants stéphanois signent donc leur troisième recrue dans ce mercato, après Yann M’Vila et Paul-Georges Ntep . Dans le Forez, l'international serbe va retrouver du temps de jeu, lui qui n'a disputé que quatre matches avec le Borussia cette saison, toutes compétitions confondues.Lors de son arrivée à l' ASSE , le défenseur de 29 ans s'est montré prêt à relever le défi: «Les Verts reçoivent l'OM le 10 février, autant dire que la guerre est déclarée.