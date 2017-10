Neuf de province

Des villes, d’abord : Châteauroux, Laval, Clermont, Niort, Ajaccio, Le Havre, Reims, des étapes récurrentes de la Ligue 2. Et, au milieu, des buteurs. Des mecs qui se sont taillé un costard de légende dans un championnat difficile, physique, brutal. Des bonhommes que l’histoire ne doit pas oublier.

« Putain, t’es toujours là toi ! »

« J’attendais ça depuis seize ans, j’ai fait le choix de ne pas y goûter »

Par Maxime Brigand

Propos de Ghislain Gimbert et Robert Malm recueillis par MB, ceux de Jean-François Rivière par AA, de Mathieu Duhamel par AB et ceux de Thierry Uvenard par MP.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un voyage au Petit-Quevilly et son mythique Robert-Diochon, là où Jean-Pierre Mocky posa quelques jours ses caméras au début des années 1980 pour tourner quelques scènes d’. Une nuit d’octobre, un US Quevilly-Rouen Métropole-AC Ajaccio, la 362copie d’une carrière. «» , sourit Ghislain Gimbert, 32 ans et carabine principale de l’ACA, actuel deuxième de Ligue 2. Ce soir-là, la meilleure gâchette en activité du championnat claquera le 83but de sa carrière en seconde division, ce qui le place six balles devant Mathieu Duhamel, pour la énième fois adversaire d’un soir.Ces mecs-là se connaissent sur le bout des doigts, se reconnaissent d’un coup d’œil, semblent parfois se chercher du regard. Ils sont de la même espèce, viennent du même monde. Gimbert est né à Rouen, Duhamel à Mont-Saint-Aignan. Lorsqu’il parle de son job, le second avance être «» où il est aujourd’hui, le premier ne dit pas autre chose. «, raconte Duhamel.Avant de connaître rapidement la Ligue 1 avec Caen et Évian, Mathieu Duhamel a rencontré les «» à côté de Rouen, les «» à Romorantin. Gimbert, lui, a surtout bourlingué chez les pros : Grenoble, Tours, Libourne, Vannes, Laval, Troyes, Le Havre et donc Ajaccio, plus un crochet de quelques mois en Belgique, à Zulte Waregem. Eux aussi avaient des rêves au départ : «, répond le finaliste de la Coupe de la Ligue 2009.La question se pose et Ghislain Gimbert n’est pas le premier à se pencher sur l’équation. Référence de deuxième division dans les années 1990 et au début des années 2000, Robert Malm témoigne : «» Il y a quelques années, au lendemain d’un succès de Reims sur Lille, Daniel Riolo n’avait pas hésité à se jeter dans les pieds de Gaëtan Charbonnier, le qualifiant de «» . Aucune honte non, une fierté même pour certains, un mauvais alignement des planètes pour d’autres. Exemple parfait des mitraillettes de D2 : Jean-Pierre Orts, qui affiche sur son CV 182 patates en 300 bastons de deuxième division, pour neuf petites pralines en 60 matchs de D1., relance Malm."Putain, t’es toujours là toi." » Même réflexion du côté de Gimbert qui croise les mêmes têtes, les mêmes équipes depuis bientôt quinze ans. «, glisse-t-il."on a encore Gimbert sur le dos, ça va être chiant"Les années ont passé, le championnat de deuxième division n’a pas changé, toujours cette même caricature représentant un championnat ultra physique, où les espaces sont réduits et où les vrais buteurs se font rares. Une histoire de mental, d’hygiène de vie pour tenir. Un métier différent de celui des gars de l’étage supérieur ? «, complète l’attaquant de l’AC Ajaccio.La Ligue 1, Ghislain Gimbert aurait pu lui soulever la jupe il y a quelques années, au moment où Olivier Giroud est allé grandir à Montpellier et où Nolan Roux débarquait dans l’élite avec ses statistiques folles et le Stade brestois. Pour lui, ça aurait dû être Sochaux, mais Vannes s’opposa alors à son départ. Dans son coin, Jean-François Rivière, autre mythe de Ligue 2, l’a laissée filer en quittant l’AC Ajaccio à l’été 2011 malgré le retour du club corse dans l’élite. «, se justifie-t-il.Comme Jean-Michel Lesage avant lui, que le coach du Havre, Thierry Uvenard, décrit comme un « sentimental. Il était heureux au Havre, alors il y est resté. (...) Il est très fort quand il se sent chez lui. » Un mec qui trouvait davantage son bonheur en croquant dans un Twix plutôt que dans un bon verre de vin. Du haut de ses trente ans, Ghislain Gimbert est également rentré dans cette démarche, parle toujours du foot comme d’un métier de passion, mais avoue «» Une vie tranquille, celle du neuf de province, celui qui connaît la gueule de tous les supporters de son stade, mais désormais aussi l’emplacement de tous les projecteurs de Gaston-Petit. La marque des grands.