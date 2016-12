Neuer élu gardien de l’année

0

La cerise sur le gâteau avec ce titre en plus pour 2016. Fière de représenter mon club @OL @JM_Aulas #TeamOL 👌 pic.twitter.com/vfcMOVfrq9 — Bouhaddi sarah (@BouhaddiSarah) 26 décembre 2016

Pour la quatrième fois consécutive, Manuel Neuer a été désigné gardien de l’année par la Fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques (IFFHS), et son vote d’experts de cinquante-six pays. Pourtant éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions et de l’Euro avec son club et sa sélection, le portier du Bayern Munich devance Gianliuigi Buffon et Rui Patricio Hugo Lloris , lui, n’apparaît qu’à la septième position du classement.Coté foot féminin, cocorico, c’est Sarah Bouhaddi qui a été nommée meilleure gardienne du monde. La Française a mis à l’amende l’Allemande, Almuth Schult, et l’Américaine, Hope Solo.En revanche, pas de trace de Farid Châal dans le classement.