Neuchâtel : trois des quatre gardiens absents, un croupier gardera les cages

LG

Faites vos jeux, rien ne va plus.En prenant sa retraite de footballeur pro en 2013, Federico Nicastro ne se doutait pas que son heure de gloire footballistique se jouerait quatre années plus tard. Lui qui n’avait joué qu’en Serie C et D italienne est parti à Neuchâtel devenir croupier de casino, son grand rêve. L’ancien portier avait assez naturellement rechaussé les crampons en amateur, avant de se voir proposer une place de gardien à Neuchâtel Xamax, actuel deuxième du championnat de D2 suisse.Pas de quoi fanfaronner évidemment, l’Italien n'est que troisième dans la hiérarchie des gardiens et devait initialement former le jeune numéro 2, Loïc Jacot.Le malheur des uns faisant parfois le bonheur des autres, le gardien titulaire se blesse, et ce brave Loïc voit rouge au match suivant. Et comme le 4gardien, Arnaud Cuénat, est parti en Espagne , se croyant en vacances après avoir lui aussi pris un carton rouge pour un match de la réserve, Nicastro se retrouve seul gardien disponible.Il gardera donc les cages de Neuchâtel lors du match contre le Servette, actuel 3du classement.Et s'il ramène sa tenue de croupier dans les bois, c'est encore mieux.