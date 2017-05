0

FÚTBOL ARGENTINO: Nelson Vivas, (DT Estudiantes🇦🇷) fue expulsado por reclamar un penal y así reaccionó... ¡HULK! 😂😡😳 pic.twitter.com/Kc9MmzgPb9 — Futbol Mundial (@infofut_world) 7 mai 2017

TP

Dans un match fermé entre Boca Juniors, leader du championnat argentin, et Estudiantes de la Plata (0-0), le spectacle n'est pas venu du terrain mais du banc de touche. Expulsé pour contestation, Nelson Vivas, l'entraîneur d'Estudiantes, a complètement pété un câble. Il se l'est joué Hulk (le super-héros) et a arraché sa chemise de rage avant de rentrer au vestiaire torse nu.Le 100% coton, c'était mieux avant.