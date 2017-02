Neil Warnock veut qu'on le hue à sa mort

0

AL

Il ne laisse personne indifférent.L'entraîneur de Cardiff City, Neil Warnock , est très peu apprécié par les fans de football britannique : partout où il passe, il trouve toujours un moyen de se faire des ennemis. Par exemple lorsqu'il a déclaré qu'il voudrait entraîner Sheffield Wednesday, pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient relégués. Ou lors de ses sorties pour critiquer les arbitres.Neil Warnock le sait, et ne se fait pas prier pour jouer avec la haine des supporters. Invité de l'émissionde Sky Sports ce weekend, il a expliqué qu'il ne voulait pas de minute de silence dans les stades lorsqu'il mourra. Non, l'homme aime se faire détester, et affirme vouloir plutôt une minute de huées.Cela risque d'être la minute d'hommage la plus respectée de l'histoire.