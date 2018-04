Ndombele, l'étoile filante

Il y a 18 mois, il évoluait en CFA2. Il y a 8 mois, il vivait une montée en Ligue 1 avec Amiens. Et depuis septembre, Tanguy Ndombele s'est installé sereinement dans le milieu de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France espoirs. Et demain ?

503

La succession de Corentin Tolisso

Marquer plus pour aller encore plus haut

Par Nicolas Jucha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mi-septembre, il a célébré sa première titularisation d'une minasse de trente mètres sur la barre d' Alphonse Areola , tout penaud sur l'action. Car Tanguy Ndombele est comme ça : il passe les paliers sans attendre ni se poser de questions. Alors ce n'est pas le fait de débuter en Ligue 1 au Parc des Princes contre Neymar qui va l'impressionner. Du moins pas plus qu'une joute engagée de Ligue 2, genre un déplacement à Bourg-en-Bresse . Pari de Jean-Michel Aulas à la toute fin du mercato d'été 2017, si bien que l'on avait pu penser à un «» , l'ancien Amiénois est encore sous contrat avec le club picard. Mais nul doute que l'OL, où il a fait son trou, va aligner les 8 millions d'euros nécessaires pour lever l'option d'achat accolée à son prêt pour 2 millions. Dix millions au total qui faisaient office de grosse dépense pour un mec avec 30 matchs de Ligue 2 dans les pattes il y a huit mois, mais qui apparaissent désormais bien maigres au vu du potentiel entrevu depuis qu'il a changé d'univers.» , expliquait récemment le milieu dans le, en amont des retrouvailles avec Amiens . Depuis qu'il a quitté le Stade de la Licorne, Ndombele a enquillé les lignes sur son CV : 21 titularisations en Ligue 1, 10 matchs de Ligue Europa, une seconde performance haut de gamme contre le PSG en janvier, six passes décisives toutes compétitions confondues, un but européen contre Villarreal et une installation sereine en équipe de France espoirs avec Sylvain Ripoll Avec un petit festival technique contre la Slovénie en éliminatoires de l'Euro U21. Sergi Darder poussé dehors, Jordan Ferri sur le banc à long terme, Tanguy Ndombele s'est donc imposé en mode express comme le successeur de Corentin Tolisso dans les plans de Bruno Génésio : un milieupuissant, technique, et donc capable de jouer les détonateurs des offensives rhodaniennes. Et surtout de jouer aussi bien comme pur relayeur en 4-3-3, que pendant plus offensif de Lucas Tousart à la récupération dans un 4-2-3-1.Révélation de la saison, il donne surtout l'impression d'avoir une énorme marge de progression, en particulier dans la finalisation des actions. Un point d'amélioration qu'il a souligné lui-même en conférence de presse ces dernières semaines : «. » Marquer, la chose probablement la plus difficile en football, mais aussi la plus valorisante, avec la régularité, à vraiment manquer à celui qui il y a dix-huit mois encore n'était qu'un espoir déchu du centre de formation guingampais et joueur de CFA2.Les médias ne se privent plus de le comparer à Essien par-ci, Kanté par-là, quand sur d'autres aspects il pourrait même nous rappeler le glorieux Patrick Vieira , quand il avait inspiré à Roger Lemerre le concept du « dépassement de fonction » . S'il parvient à placer ses frappes de mule cinq centimètres plus bas tout en continuant à casser des lignes balle au pied, ce ne seront plus seulement les journalistes qui lui parleront de l'équipe de France A en conférence de presse, mais bien Didier Deschamps qui pourrait lui passer un coup de fil en direct. A priori, ce sera un peu juste pour une place en Russie , mais à la vitesse où la carrière de Ndombele avance, il ne faudrait pas s'étonner d'une nouvelle promotion prématurée.