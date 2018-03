Nazionale, année zéro

Face à l'Argentine à l'Etihad Stadium, la Nazionale reprend le chemin des terrains pour la première fois depuis la désillusion de novembre. Un retour sans aucune certitude, le tout avec un sélectionneur par intérim déjà sous le feu des critiques.

Le changement, c'est pas maintenant

Antonio Conte se fait attendre

Par Andrea Chazy

Sa liste était attendue, et elle n'a pas manqué de faire des remous. Propulsé en février dernier par le vice-président de la FIGC Alessandro Costacurta à la tête de l'équipe fanion, Luigi Di Biagio a sûrement pris conscience que chacun de ses choix allait être scruté à la loupe. La rage de nombreux tifosi devant lors de l'annonce de l'absence de Mario Balotelli , pourtant incontournable avec Nice auteur de 21 buts en 30 matchs cette saison, est révélateur de l'ambiance d'une nation qui ne connaîtra pas les joies de la Coupe du Monde cet été pour la première fois depuis soixante-ans.Si le football italien attendait un grand coup de balais, il va devoir se contenter pour le moment d'un simple petit coup de polich'. Di Biagio a rajeuni quelques peu le groupe par rapport aux dernières sorties de l'ère Ventura, faisant chuter la moyenne d'âge de près de trois ans, mais a fait le choix de garder dix-huit des vingt-sept joueurs qui composaient le groupe pour la double confrontation face à la Suède . Parmi les rares touches d'exotisme, le vrai-faux retour du quarantenaire et toujours motivé Buffon, celui d'Ogbonna deux ans après son dernier match et l'apparition du très jeune Patrick Cutrone , totalement transformé depuis la prise en main du Milan par Gattuso. Le jeune attaquant milanais, qui lui même «» , est le petit souffle de fraîcheur d'une liste vue et revue.Sur ce terrain comme lors de tous ses faits et gestes, Di Biagio se sait attendu, peut-être trop, pour celui qui dirigeait encore les Espoirs jusqu'à sa promotion temporaire : «» . Sauf que ce futur radieux et tant désiré, beaucoup, de l'autre côté des Alpes, ne le conçoivent surtout pas avec Di Biagio, même dans l'immédiat.« Les techniciens qui, par le passé, ont obtenu le rôle de sélectionneur avaient d'abord obtenu des résultats positifs avec les Espoirs. Là, il ne me semble pas que Di Biagio dispose des références de ses prédécesseurs. » Ce tacle glissé est signé Claudio Gentile, et reflète bien le scepticisme et l'équilibre plus que fragile d'une transition qui peine à se mettre en marche. Pour une nation habituée à jouer les premiers rôles depuis tant d'années, les temps sont durs. L'échec de l'élection d'un nouveau président de la FIGC, suivie donc de sa mise sous tutelle par le Comité Olympique National Italien (CONI) rend difficile l'amorce d'un véritable nouveau départ. Une situation compliquée à gérer pour Di Biagio, propulsé comme garrot sur une plaie difficile à panser surtout sans une tête pensante derrière.Tout en haut, Alessandro Costacurta essaye de rassurer tout le monde en expliquant à qui veut l'entendre travailler sans relâche pour trouver l'heureux élu : «» . En attendant de savoir, Di Biagio essaye de faire comme si de rien n'était : «» Si l'Italie y parviendra, ou si l'intérim Di Biagio s'écrasera comme un tir au but sur une barre.