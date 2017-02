Navas botte en touche concernant son avenir

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si Casillas n'était pas parti, les choses seraient tellement plus simples.Alors qu'il a brillamment défendu les buts du Real ce samedi, en déplacement à Osasuna (3-1), Keylor Navas n'en finit pas d'encaisser les rumeurs concernant son éventuel remplaçant la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, nombreux sont ceux qui lui prêtent au mieux un départ, au pire une relégation sur le banc.Sur le site du Real, Navas a déclaré après le match qu'il «» , qui n'ont «, poursuit-il,Navas a tenu à rappeler la confiance que lui accorde le président Florentino Pérez : «Âgé de trente ans, le portier costaricien est arrivé en 2014 en provenance de Levante . Son contrat au Real court jusqu'en 2020. Parmi les pistes les plus chaudes, on trouve David de Gea et Thibaut Courtois . Mais pour la direction, rien d'officiel évidemment.Un peu comme si tu faisais les meilleurs chiffres de ta boîte, mais qu'on te virait quand même, remplacé par un type qui a juste une meilleure gueule que toi.