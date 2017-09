Nasser Al-Khelaifi s'exprime à propos du projet du PSG

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans un long entretien réalisé par le, Nasser Al-Khelaifi a dressé le bilan de ses six premières années à la tête du PSG . Morceaux choisis.Parlons peu, parlons chiffres : le président quatre fois champion de France résume son bilan économique et les différentes rentrées d’argent que le club a pu utiliser pour grandir. «» Fort de ce constat, Nasser s’oriente désormais vers l’avenir, et expose son plan d’attaque pour les prochaines saisons : «Le plus intéressant reste l'éclairage qu’il donne des risques encourus par le PSG à la suite des enquêtes menées par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. «, rassure l'ex-joueur de tennis qatarien , avant de poursuivre : «Non content de rassurer ses troupes, et l’UEFA indirectement, Nasser se justifie aussi de la folie inflationniste qui l’a frappé cet été : rappelons qu’il a dépensé la clause libératoire de Neymar de 222 millions d'euros, avant de s’engager à payer 145 millions d’euros sur deux ans pour Mbappé. «Riche et content.