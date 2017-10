Nasser al-Khelaïfi et Jérôme Valcke visés par une enquête pour corruption

JB

Le parquet fédéral suisse a ouvert le 20 mars dernier une procédure pénale contre Nasser al-Khelaïfi et l'ancien secrétaire général de la FIFA Jérôme Valcke, apprend-on ce jeudi. Les deux hommes sont soupçonnés de «» au sujet des droits média pour les coupes du monde 2018 et 2022.En tant que PDG de Bein Media Group, le président qatari du Paris Saint-Germain aurait bénéficié d'avantages illégaux pour l'attribution des droits de diffusion des deux évènements dans certains pays.Pour Jérôme Valcke en revanche, on est sur une journée classique.