Nasser a parlé à Paolo Maldini

Le PSG cherche beaucoup de choses.Un directeur sportif, des joueurs qui ne perdent pas la boule dès qu'il y a un peu de pression, le respect de la scène européenne, bref, tous les attributs d'un grand club. Et pour ça, la meilleure solution, c'est encore de demander des conseils à ceux qui s'y connaissent. Assurément, le légendaire Paolo Maldini s'y connait en football qui a la classe et qui gagne des titres, et l'ancien défenseur du Milan AC a confié à RMC qu'il avait souvent discuté avec Nasser Al-Khelaïfi ces derniers temps. Le président du PSG voulait-il lui proposer un poste dans l'organigramme ? Maldini ne nie pas, mais coupe court aux rumeurs : «Et concernant les soucis du PSG pour percer en Ligue des Champions, il a affirmé : «Le sage a parlé.