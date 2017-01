Nasri, les journalistes et l'équipe de France

Nasri et les journalistes, acte 58.Prêté à Séville depuis août dernier, Samir Nasri a vite été adopté par les Andalous. Mieux, l'ancien international français semble heureux dans sa nouvelle vie espagnole, à 500 kilomètres de son ami Benzema. Loin, très loin, du Samir Nasri bougon des dernières années.Dans une interview accordée à, l'ancien Marseillais a assumé son franc parler, en adressant au passage un petit tacle aux journalistes : «Accusé par certains d'avoir retourné le vestiaire deslorsqu'il était appelé en équipe de France pour s'asseoir sur le banc, celui qui a annoncé sa retraite internationale en août 2014 préfère rigoler de ces accusations : «"Venez on fout le bordel, on ne joue plus."Ils ont bien gobé que la génération 87 allait faire gagner une Coupe du Monde à l'équipe de France.