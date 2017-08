Nasri flambe d'entrée, Gomis meilleur buteur

Bafé Gomis, Samir Nasri, Jérémy Ménez, Adrien Regattin, Younès Belhanda... Le championnat turc est devenu une véritable terre d'accueil pour les anciens de Ligue 1. Chaque week-end, Sofoot.com fera le point sur le week-end de nos chouchous installés en Turquie.

Bafétimbi Gomis (Galatasaray)

Le but de Gomis et la joie des supporters! pic.twitter.com/G4K5mJHB3o — Galatasaray France (@_Galatasaray_FR) 25 août 2017

Samir Nasri, ayağının tozuyla çıktığı ilk Süper Lig maçında golünü attı. Asist Samuel Eto'o pic.twitter.com/5IEYxA5IQl — Efsanespors Video (@efsanesporvideo) 26 août 2017

[VIDEO] Valbuena passeur décisif... mais le buteur ne joue pas dans la même équipe ! https://t.co/7SVooDZQ5E — beIN Sports (@beinsports_FR) 27 août 2017

Yoan Gouffran (Goztepe As Izmir)

Par Jérémie Baron et Florian Cadu

Gomis qui rugit à quatre pattes, devant des supporters euphoriques, après avoir fait frémir les filets adverses : la scène est désormais un classique dans le royaume d'Erdoğan et s’est déjà répétée quatre fois en trois journées. Ce week-end, c’est Sivasspor qui a fait les frais de l’appétit de la panthère, sur un penalty en fin de match (83) après une passe dé de Bafé un peu plus tôt. Les hommes d' Igor Tudor ne font pas de détails (3-0), s’envolent déjà au classement, et les fidèles du Türk Telekom Stadyumu n’ont pas fini d’ imiter leur nouvelle idole . Laquelle domine tranquillement la concurrence dans le duel des buteurs de la Süper Lig, en compagnie de son coéquipier Tolga Cigerci En voilà, une bonne recrue ! C'est ce que doivent se dire les supporters d'Antalyaspor après la première apparition réussie de Samir Nasri sous ses nouvelles couleurs. Certes, son équipe n'a pas gagné (1-1 chez Malatyaspor). Et le meneur de jeu, placé en numéro dix et sorti dans le temps additionnel, a trouvé la barre. Mais le Français, qui constitue le deuxième joueur de saà avoir touché le plus de ballons et à avoir réussi le plus de passes, a aussi ouvert le score de très belle manière à la vingtième minute. Qui était au service ? Samuel Eto'o, évidemment. On ne devrait pas tarder à voir les deux bonhommes échanger leur rôle.» Encore faudrait-il que Jérémy joue. Arrivé il y a deux mois en Turquie , Ménez n'est visiblement pas encore prêt. Blessé à l'aine, il ne devrait pas refouler les pelouses avant mi-septembre. Pour le moment, l'ancien Girondin a seulement eu le temps de ramener sa fraise en conférence de presse et de voir son ex-compagne expliquer publiquement les raisons de leur rupture. Chose dont on se moque éperdument.Petit Vélo avait frappé lors de sa première apparition, offrant le nul au Fener sur coup franc. Dimanche face au modeste Gençlerbirliği (2-1), le numéro 28 a été dans tous les coups, provoquant sur un coup de patte dans la boîte un csc gag pour l'ouverture du score, puis étant à l'avant-derniere passe briseuse de ligne pour le break. Trois jours après leur sortie de route en C3, Valbu et son escouade de vieux briscards (Soldado, Dirar, Škrtel) se lancent enfin véritablement avec trois points dans la besace.Contrairement à Nasri, son adversaire du week-end, Aly Cissokho en a déjà dans les pattes. Il s'agissait en effet de son troisième match consécutif. Verdict : le latéral gauche n'a été ni mauvais ni transcendant. Hormis dans le domaine aérien, où il a gagné tous ses duels. Pas franchement surprenant. En revanche, saviez-vous qu'il tirait les corners ?N'a pas joué. Comme la semaine dernière. La raison de son absence ? Une blessure non dévoilée. Ce qui lui laisse au moins le temps de faire briller son trône.Déjà plus d'un an et demi que le phénomène du Téfécé a quitté notre championnat. Aujourd'hui, et depuis le début de cette saison, aucune trace du cauchemar de Benoît Costil sur les pelouses turques. Parti à l'époque pour retrouver du temps de jeu, l'international Comorien, décevant sous la tunique des Tigres d'Anatolie, se retrouve de nouveau au placard et ne figure même plus sur les feuilles de match de son club, qui n'a pas réussi à le vendre cet été. Samedi, avec tout de même du beau monde sur la pelouse ( Umut Bulut , Kana-Biyik, Asamoah Gyan et un Ryan Mendes buteur), l'équipe de Kayseri a concédé le nul sur sa pelouse face à Osmanlıspor (2-2). Mais ça, tout le monde s'en fout : on veut le retour du grand Ali, et vite.En bout de course à City, Gaël avait signé à Istanbul avec l'espoir de peut-être continuer d'entendre l'air de la Ligue des champions cette saison. Mais le FC Séville de Ben Yedder est passé par là et a indiqué aux Stambouliotes le chemin de la Ligue Europa. Alors ces derniers se sont consolés dans leur stade Fatih-Terim face à Konyaspor (2-1), avec Clichy qui retrouvait une place de titulaire en championnat après avoir goûté à la banquette la semaine dernière, et qui n'a pas fait de vague dans son couloir gauche.Le petit lutin marocain se déplaçait sur la pelouse de ses ex-coéquipiers, Ahamada et Kana-Biyik. Aligné dans le onze d'Osmanlıspor pour la première fois de la saison, il a pu croiser le deuxième, mais n'a pas pesé sur l'arrière-garde des locaux. C'est même juste après sa sortie (76) que les siens ont pris l'avantage, pour finalement glaner leur premier point. Après trois journées, Regattin et sa troupe pointent tranquillement à la place de lanterne rouge. « Non, y a pas de soucis » . Trois matchs, trois victoires. Positionné à gauche de Gomis, celui qui ferait actuellement énormément de bien à Nice s'éclate avec ses nouveaux partenaires. S'il n'a pas été décisif sur les trois buts inscrits par Galatasaray, le champion de France 2012 a bien fait circuler la quille (73 ballons, 46 passes) et fourni les efforts défensifs demandés. Reste qu'il aurait pu se montrer plus précis (70% de passes réussies, quelques pertes de balles évitables). Cela reste tout de même plus que correct.