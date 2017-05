Naples se défoule pour terminer

Sampdoria 2-4 Naples

KC

Les quatre fantastiques du Napoli ont encore frappé.Meilleure attaque de Serie A, Naples n'a pas failli à sa réputation contre la Sampdoria , pour le compte de la dernière journée de championnat. A partir de la demi-heure de jeu, les hommes de Maurizio Sarri accélèrent d'un coup et les quatre éléments offensifs du onze napolitain se mettent en évidence les uns après les autres. Dries Mertens Marek Hamsik et José Callejon marque tour à tour en trente minutes, à chaque fois servi par les des quatre autres. Au milieu de tout ça, le but de Quagliarella et la réduction du score dans les arrêts de jeu d'Alvarez ne changent rien, tant la supériorité de Naples ne fait aucun doute.Une belle victoire qui ne permet toutefois pas au Napoli de chiper la deuxième place à la Roma.