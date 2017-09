Naples se débarrasse d'une Lazio décimée

Tout avait plutôt bien commencé pour la Lazio, avant qu'une puissance supérieure ne décide de lui faucher ses défenseurs un par un. Du coup, après avoir ouvert le score, les Romains ont pris le bouillon et encaissent à domicile leur première défaite de la saison en Serie A, 1-4.

La Lazio s'en sort bien

Uno, due, tre

Quand le peuple s'ennuie, une petite filouterie histoire de secouer tout le monde ne fait jamais de mal. Alors au quart d'heure de jeu, Immobile sort son plus beau jeu d'acteur pour plonger dans la surface, mais sans succès. L'arbitre ne tombe pas dans le panneau et rend hommage à la belle sortie de Reina en ne sifflant pas penalty. Entre leset les Napolitains, il fallait s'attendre à ce que les techniques de roublards soient de sortie, ainsi que les coups de coude. Monsieur l'arbitre a ainsi eu tout le loisir de balancer des coups de sifflet ici et là pour calmer son monde en dégainant même la biscotte quand il le fallait. Mais ça, c'était en première mi-temps. Juste avant qu'au retour des vestiaires, le Napoli ne décide de foncer tête baissée et de bousiller la Lazio en lui envoyant trois buts en quatre minutes. Une séquence qui a laissé lesexsangues et qui a définitivement scellé le sort du match, mais qui a surtout été bien aidée par la malchance des Romains, qui ont perdu trois défenseurs sur blessure.Le Stadio Olimpico à moitié vide envoyait un mauvais message aux vingt deux garçons : «» Alors Romains et Napolitains ont démarré par vingt minutes sans relief, entrecoupées de fautes et d'interventions défensives appuyées. Insigne place quelques contrôles, mais ne trouve pas d'espaces, Mertens n'a pas la place de s'exprimer, et Immobile est cadenassé par le marquage de Koulibaly ou les sorties de Reina. Coup de poisse pour la Lazio Bastos , son défenseur central (qui remplace lui-même Wallace , blessé depuis dix jours) sort à la vingt-cinquième minute à cause d'une vilaine cuisse qui lâche et Mertens balance le premier tir cadré dans la foulée, bien gobé par Strakosha.Engourdis par le non-jeu, les Napolitains se font bouffer par une percée d'Immobile qui sert De Vrij et le tour est joué, la Lazio ouvre le score d'une reprise un peu moche touchée pour rien par Reina. Naples a désormais une mission simple, mettre en marche son attaque d'hyperactifs pour revenir vite fait bien fait au score avec tous les risques que cela implique, à commencer par les contres. Sur l'un d'eux, Reina sort tacler Immobile loin de sa surface et prend seulement un jaune. Trois minutes plus tard Hamšík frappe dans un angle compliqué et tape le poteau, et Callejón ferme le bal en butant sur un incroyable Strakosha juste avant la mi-temps.Première nouvelle pour la Lazio en rentrant des vestiaires, De Vrij, son autre défenseur central et patron de l'arrière-garde, doit filer à son tour à l'infirmerie. Comme Inzaghi n'a plus de défenseur central sur son banc, il est contraint de faire entrer Murgia, un milieu de terrain, et de positionner Lucas Leiva , milieu, en défense. Pour venger ses copains et surtout pour continuer sa folle lancée Immobile cavale et va faire chauffer la surface de Reina, mais Naples aussi à une série à poursuivre : sur les huit derniers matchs de Serie A, les gars de Sarri ont marqué au moins trois buts. Alors, après une reprise d'Albiol bien repoussée par Strakosha, Koulibaly met le but de l'égalisation juste avant que Callejón ne plante le deuxième, puis que Mertens ne dépose le troisième dans le petit filet de Strakosha. Un superbe lob inspiré et élégant, et le Napoli a marqué ses trois buts en quatre minutes. Impressionnant.Complètement assommés, déboussolés par les blessures et la réorganisation forcée, les Romains continuent de laisser passer les vagues napolitaines et il faut un superbe plongeon de Strakosha pour empêcher Insigne d'enfiler le quatrième. La vie est compliquée pour la Lazio , mais ce n'est pas terminé. L'enfer continue quand Basta, défenseur latéral, se pète lui aussi et doit quitter le terrain sur civière. Inzaghi a déjà fait ses trois changements, et la Lazio termine à dix. Une cascade de blessures qui a évidemment tronqué la deuxième mi-temps et dont le Napoli a réussi à faire son beurre, et ce jusqu'au penalty de dernière seconde qui pourrit un peu plus la soirée des. Mais ça, depuis son trône de la Serie A, Naples n'en a que faire.