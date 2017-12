Naples roule sur le Toro

2

Torino (4-3-3) : Sirigu - De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro - Rincon, Valdifiori, Baselli - Iago Falque, Belotti, Berenguer Entraîneur : Sinisa Mihajlovic.

Napoli (4-3-3) : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Allan, Jorginho, Hamšík - Callejón, Mertens, Zieliński. Entraîneur : Maurizio Sarri.

En totale maitrise.Les deux dernières fois que les Napolitains avaient croisé le Torino en Serie A, ils avaient dégommé les Grenats, en trouvant cinq fois le chemin du but. Ce samedi, lesont été plus cléments : ils se sont contentés de coller trois balles dans le buffet de leur souffre-douleur favori, largué d’entrée de jeu.Dès la quatrième minute, Koulibaly vient ainsi placer un coup de casque sur corner qui trompe Sirigu. Un pion annonciateur d'une soirée pourrie pour l'ancien Parisien. La défense du portier des Grenats laisse ensuite Zieliński gambader tranquillement près de la surface et le Polonais, bien lancé par Jorginho ,double la mise du gauche.Une belle entrée en matière, avant le vrai frisson de la soirée pour lesnapolitains : un but de Marek Hamsik , qui envoie un plat du pied soyeux dans la lulu. Le Slovaque plante alors son 115e pion sous le maillot: le record de Diego Maradona est enfin égalé. Mythique.Largué, le Toro ne sauvera l'honneur que grâce une banderille de Belotti. Mais il aurait pu encaisser deux à trois buts supplémentaires, alors que lesse procurent des occasions à la pelle, sans parvenir à aggraver le score.Les poulains de Sarri en restent là et cueillent tranquillement leur victoire. Un succès essentiel, puisqu'il leur permet de reprendre la tête de la Serie A.