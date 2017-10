Naples reprend tranquillement les commandes

4

Naples 3-1 Sassuolo

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a ceux qui ne plaisantent pas avec la règle des trois minutes pour se brosser les dents et puis il y a les Napolitains, qui appliquent celle des trois buts par match. Ce dimanche après-midi, pour la septième fois de la saison en onze journées, Naples a bouclé sa rencontre en marquant trois buts, ni plus, ni moins. Au San Paolo, c'est Sassuolo qui a fait les frais de la machine napolitaine (3-1), qui a repris son fauteuil abandonné la veille après la victoire de la Juve à Milan (0-2) Le schéma est clair dès les premières secondes, et on n'est pas surpris. Sassuolo a garé le bus devant ses seize mètres, donne peu d'espaces à Naples et ne sort presque pas. Les hommes de Sarri sont toujours aussi impressionnants de maîtrise et la défense de Sassuolo ne tient pas longtemps : après vingt minutes, Allan profite d'une hésitation pour récupérer la balle devant la surface et marquer le premier but (1-0, 22). Histoire de compliquer l'équation du jour, Falcinelli se charge d'égaliser en reprenant un centre de Politano (1-1, 41). L'hésitation est brève puisque Naples reprend l'avantage grâce à une erreur de Consigli, qui permet à Callejón de marquer un corner direct plutôt laid (2-1, 43Un peu moins précis après la pause, les Napolitains peuvent toujours compter sur Dries Mertens , qui inscrit son dixième but de la saison en Serie A en reprenant du bas du ventre une remise d'Albiol (3-1, 54). La suite du match Naples permet une seule chose : se souvenir que mercredi prochain, en Ligue des champions face à Manchester City , ce ne sera pas la même musique.