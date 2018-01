Naples reprend son trône

70

Naples (4-3-3) : Reina - Hysaj, Chiricheș, Koulibaly, Rui - Allan, Jorginho, Hamšík - Callejón, Mertens, Insigne. Entraîneur : Sarri.



Bologne (4-3-3) : Mirante - M’Baye, De Maio, Helander, Masina - Poli, Pulgar, Džemaili - Verdi, Palacio, Di Francesco. Entraîneur : Donadoni.

Non, rien de rien. Non, le Napoli ne lâche rien.Alors que la Juventus leur avait mis la pression hier soir en prenant deux points d'avance en tête du championnat , les hommes de Sarri ont parfaitement réagi face à Bologne . Pourtant, la partie n'a pas idéalement commencé pour Naples , qui a encaissé une tête du revenant Palacio, buteur sur un service de Di Francesco dès... les premières secondes.Pas de quoi affoler les locaux. Quelques minutes plus tard, les deux équipes étaient de nouveau à égalité après une réalisation contre son camp vraiment malchanceuse de M’Baye à la suite d'un corner joué en deux temps. Le début du succès pour Naples , malgré les situations dangereuses adverses. Avant la pause, Mertens a ainsi donné l'avantage aux siens d'un penalty provoqué par Masina (à la faute sur Callejón). Dans le second acte, l'attaquant belge s'est distingué de plus belle manière encore, avec une sublime frappe enroulée gagnante à l'heure de jeu.Suffisant pour récupérer la place tant convoitée de leader, que la Juve va avoir bien du mal à squatter en fin de saison.