Naples prend de l'avance en tête

102

Cagliari (3-5-2) : Cragno - Romagna, Ceppitelli, Castán - Faragò, Padoin, Barella, Pedro, Lykogiannis - Han, Pavoletti. Entraîneur : López.



Naples (4-3-3) : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui - Allan, Jorginho, Hamšík - Callejón, Mertens, Insigne. Entraîneur : Sarri.

Allez hop, quatre points d'avance au sommet de la Serie A !Après le match annulé de la Juventus en raison des conditions météorologiques Naples avait l'occasion de renforcer sa première place face à Cagliari . Autant dire que le leader italien a parfaitement profité de l'opportunité.Dominateur pendant 90 minutes, le favori de la rencontre s'est procuré énormément d'occasions avant d'ouvrir le score par Callejón à la suite d'un bon travail d' Allan . Mertens a ensuite doublé la mise juste avant la mi-temps sur une action digne d'une séquence de handball. Continuant à exercer une forte pression dans le second acte, le Napoli a soigné sa différence de but grâce à Hamšík (servi par Insigne), à Insigne (sur penalty) et à Rui (coup franc sur la fin).Il va falloir aller les chercher, ces Napolitains...