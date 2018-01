Naples ne perd pas le rythme

1

Atalanta Bergame (3-4-1-2) : Berisha - Masiello, Caldara, Totoi - Spinazzola, Freuler, Cristante, Hateboer - Iličić - Gómez, Cornelius. Entraîneur : Gasperini.



Naples (4-3-3) : Reina - Rui, Koulibaly, Albiol, Hysaj - Zieliński, Jorginho, Allan - Insigne, Mertens, Callejón. Entraîneur : Sarri.

Toujours là, le Napoli.À l'instar de Mertens. Dans une rencontre compliquée où le leader de la Serie A n'a pas brillé, l'attaquant a offert les trois points à son équipe sur le terrain de l' Atalanta Bergame grâce à son onzième but en championnat. Une superbe réalisation inscrite d'une belle volée à l'heure de jeu sur un service de Callejon et qui tranche avec l'horrible première période observée (zéro tir cadré).Toujours invaincu à l'extérieur cette saison et avec un Hamšík malade sur le banc, Naples s'est procuré quelques occasions avant cette ouverture du score, mais a aussi tremblé sur deux ou trois situations chaudes adverses. Les visiteurs auraient cependant pu breaker l' Atalanta en fin de partie.Et hop, quatre points d'avance sur la Juventus , qui a désormais la pression. Joli, non ?