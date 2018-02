Le Napoli matraque la Lazio

Ligotés par une Lazio bien en place en première période, les Partenopei ont ensuite mis le turbo pour larguer loin derrière des Laziali dépassés. Et reprennent logiquement le pouvoir en Serie A.

La caresse de De Vrij

Le show napolitain

SSC Naples (4-3-3) : Reina - Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui - Allan, Jorginho, Hamšík - Callejón, Mertens, Insigne. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Lazio (3-5-2) : Strakosha - Wallace, De Vrij, Radu - Marušić, Parolo, Lucas Leiva, Milinković -Savić, Lulić - Alberto, Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

On s'attendait à une baston intégrale. Finalement, le combat n'aura duré que 45 minutes. En difficulté en première période, le Napoli a gobé tout cru la Lazio en seconde. Avec un peu de réussite, mais surtout un peps offensif qui a affolé l'arrière-gardeTout commence pourtant idéalement pour les. Lesgèlent d'entrée l'ambiance quand Immobile envoie dans la surface un ballon que De Vrij, monté aux avant-postes, frôle délicatement pour tromper Reina. De quoi énerver les, qui se ruent à l'assaut de la défense. Problème : le mur ciel et blanc reste longtemps sans faille. Et la Lazio , imperturbable, en profite alors pour coller quelques baffes aux petits gabarits napolitains. Insigne, Mertens et Allan se retrouvent ainsi à plusieurs reprises le cul par terre. C'en est trop pour Sarri, qui pète une durite sur son banc, ce qui lui vaut de se faire expulser juste avant la pause. Heureusement pour les Napolitains, José María Callejón, lui, garde la tête froide. À la suite d'une belle ouverture de Jorginho , l'Espagnol cale un appel de filou dans le dos de la défense et se présente seul face à Strakosha. Un petit plat du pied et c'est plié : revoilà lesbien dans leur match.Une égalisation qui plombe les poulains de Simone Inzaghi , qui somnolent en début de second acte. Insigne en profite pour mettre un boxon monstre, et ses partenaires ne tardent pas à suivre le mouvement. Surtout Callejón, qui envoie un centre tendu depuis son côté droit. Sous pression, Wallace panique et propulse le cuir dans ses propres filets. Tout se casse définitivement la gueule pour le club du Latium quand la poisse achève de les enfoncer : Mario Rui , d'un tir lointain, voit sa frappe déviée par Zieliński, ce qui prend à contre-pied Strakosha. Deux buts en deux minutes, ça fait beaucoup, et la Lazio n'est plus vraiment dans le coup. Même Milinković-Savić, imprenable en première période, se fait soudainement plus docile. Du pain béni pour le Napoli, qui continue de faire le show et quadruple logiquement la mise : Zieliński met sur orbite Mertens dans la surface, qui conclut en toute sérénité. Quinzième but en Serie A pour le Belge, qui se charge ainsi de clore le spectacle. Le San Paolo n'a plus qu'à gueuler en chanson pour savourer la soirée idéale des. Les vainqueurs de la Fiorentina vendredi soir , vont, eux, devoir prendre leur mal en patience : ce Napoli-là n'est décidément pas encore prêt à leur abandonner la tête de la Serie A.