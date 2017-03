Naples fait chuter la Roma à l'Olimpico

Impériale et invaincue en Serie A à domicile depuis le début de la saison, la Roma, a du s'incliner face à un Napoli létal devant. Malgré une fin de match remarquable, la Louve n'a pu résister à l’efficacité de Dries Mertens, double buteur, qui s'est régalé des passes lasers de ses coéquipiers.

AS Roma 1-2 Naples

Mertens, finition parfaite, célébration loufoque

Insigne-Hamsik, usine à caviars, le miracle de Reina

Adrien Candau

Un but toutes les 95 minutes. Soit un pion par match ou presque. Telle est la feuille de statistiques de Dries Mertens en Serie A cette saison. Cet après midi, le Belge, servi sur un plateau par ses potes Hamsik et Insigne, s'est fait un malin plaisir de dynamiter la défense de la Roma. Et Naples , supérieur tactiquement, plus incisif offensivement, a dominé la Louve cet après midi, revenant ainsi à deux longueurs de sa victime du jour au classement.Opposition de styles entre une Louve implacable à l'Olimpico en championnat cette saison (douze matchs, douze victoires) et Naples , qui s'appuie sur le meilleur bilan à l'extérieur de la Serie A. Les hommes de Sarri savent se faire plaisir loin de leurs bases et mettent sans attendre la main à la patte pour faire pression sur la Louve. Le pressing asphyxiant des Napolitains fait mouche dans le premier quart d'heure, mais la Roma, petit à petit, reprend les choses en main, notamment grâce à la puissance de son trio au milieu Nainggolan-Strootman-De Rossi. Les joueurs de la capitale pensent même ouvrir le score quand Perotti, après un renvoi approximatif de Koulibaly, envoie une demi volée parfaite dans les filets de Reina. Mais le but est logiquement refusé pour une main du numéro 8 de la Roma.Naples, dominé, fait le dos rond et attend de mordre en contre. Pari gagnant. Mertens largue Fazio et Manolas d'un appel cinq étoiles, Hamsik lui sert une caviar en profondeur et l'attaquant de poche conclut façon serial killer face à Szczęsny, d'une balle piquée parfaitement exécutée. De quoi inspirer au Belge une célébration de but loufoque et provoc, où il imite un chien qui vient pisser sur le poteau de corner de la Roma. Classe. La Louve ne change rien, continue d'attaquer et de chercher la faille, mais se heurte à un bloc napolitain hermétique. Qu'on sent par ailleurs capable de doubler la mise à tout moment, grâce aux inspirations et à la vivacité des Hamsik, Insigne et autres Marko Rog . Mertens croit même inscrire son 18e pion de la saison après avoir été encore servi par Hamsik. Mais se voit refuser le but pour un contact à priori léger avec la tour de contrôle romaine, Federico Fazio Comme en début de première période lesprennent immédiatement la Louve à la gorge en début de second acte. Sur un contre d'école, Hamsik décale parfaitement Insigne, qui envoie une centre velouté à ras de terre pour Mertens. Ce dernier n'a plus qu'à conclure tranquillement, à bout portant, pour y aller de son doublé. Les ouailles de Spalletti tentent bien de réagir par Perotti, qui envoie une merveilleuse frappe envolée mais Reina détourne superbement. La rencontre déjà rythmée, s'enflamme carrément, avec des occasions dans tous les sens, des deux cotés. Salah, lancé en profondeur, voit sa frappe du droit échouer sur le poteau.Et , à force de pousser, la Louve réduit la score en toute fin de match grâce à Strootman, bien servi par Perotti, qui conclut du gauche dans la surface. L'Olimpico met le feu, Salah et Perotti cherchent le pénalty, mais le hurlement du stade vient sur une parade monstrueuse de Reina, qui dévie miraculeusement sur sa barre une frappe contrée de Perotti. Folie totale. Au bout du suspense, le Napoli s'offre un succès capital sous bien des aspects. Lesmettent fin à l'invincibilité romaine à domicile cette saison, font un gros cadeau à la Juve (qui peut s'envoler à +10 demain) et abordent dans des conditions idéales leur match retour face au Real Madrid en C1, mardi.