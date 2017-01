Naples et Palerme se neutralisent

1

Napoli 1-1 Palerme

KC

C'est ce qu'on appelle louper le coche.Après la défaite 3-2 de l' AS Roma contre la Sampdoria , le Napoli avait le champ ouvert pour faire une belle opération au classement face au modeste 19de Serie A, Palerme . Mais les hommes de Maurizio Sarri n'ont pas su en profiter en concédant le match nul à domicile.Mais le résultat aurait pu être encore plus décevant. Dès la sixième minute, c'est Palerme qui ouvre le score par l'intermédiaire d'Ilia Nesterovski. Il faut attendre l'heure de jeu pour que Dries Martens, positionné en pointe ce dimanche soir, parvienne à égaliser. Malgré l'expulsion en fin de match d' Edoardo Goldaniga et les six minutes de temps additionnel, les Napolitains ne réussiront pas à faire la différence.Les coéquipiers de Marek Hamšík restent cependant solidement accrochés à leur troisième place.