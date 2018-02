Naples enfonce Benevento

Benevento (4-3-3) : Puggioni - Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia - Cataldi, sandro, Đuričić - Brignola, Guilherme, D'Alessandro. Entraîneur : Roberto De Zerbi.



Napoli(4-3-3) : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui - Allan, Jorginho, Hamšík - Callejón, Mertens, Insigne. Entraîneur :Maurizio Sarri.

Cinquante.Comme le nombre de points qui séparent au coup d'envoi Naples et Benevento . Un gouffre que le Napoli a creusé ce dimanche soir, en remportant logiquement ce derby de Campanie.Si lescommencent plutôt bien la rencontre, Dries Mertens douche rapidement leurs espoirs en marquant d'un lob astucieux et sans doute un peu chanceux, puisque le Belge semblait au départ vouloir adresser un centre pour Lorenzo Insigne . La seconde banderille napolitaine vient en revanche récompenser une action parfaitement maîtrisée : en une touche, Callejón sert Hamšík, qui n'a plus qu'à conclure, esseulé face au but.Soirée et victoire tranquilles pour le Napoli, qui continue de tenir le rythme de la Juve et devance toujours d'une unité la Vieille Dame au classement.