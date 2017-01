Naples domine Spezia

0

Naples 3-1 Spezia

Attention danger. Spezia, formation de Serie B qui a notamment éliminé la Roma, l'Udinese et Palerme de la Coupe d'Italie ces dernières années, est un spécialiste de l'épreuve . Un adversaire a priori coriace pour le Napoli mais que les hommes de Maurizio Sarri ont su finalement écarter avec la manière.Pour bien prouver qu'ils ne prennent pas leur adversaire à la légère, lesouvrent le score sur un but fabuleux. Zielinski sollicite un double une-deux avec Insigne avant de s'offrir unde trente mètres, puis de tromper le portier adverse d'une frappe enveloppée. Insuffisant pour refroidir les ardeurs de Spezia, dont l'attaquant Antonio Piccolo égalise d'une volée toute moisie à la demi-heure de jeu. Qu'importe, Naples reste deux crans au-dessus. En deux minutes, Giaccherini, d'une belle volée dans les seize mètres puis Gabbiadini, servi sur un plateau par Marko Rog , piétinent les espoirs du Petit Poucet.Le score ne bougera plus et le Napoli s'offre un quart de finale de Coupe d' Italie . Le tout en restant invaincu depuis le 29 octobre dernier. Ça plane donc pour Maurizio Sarri