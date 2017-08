Naples domine le Hellas

Napoli joli. Naples a débuté avec classe sa saison en Serie A, en dominant une formation du Hellas Vérone rapidement dépassée. Les Véronais se font hara-kiri dès la 30minute quand le Samuel Souprayen marque contre son camp, à la suite d'un corner. Il n'en fallait pas plus pour lancer la machine napolitaine. Quelques minutes plus tard, Insigne déboule depuis son côté gauche pour servir Milik d'un extérieur du pied délicieux. Le Polonais conclut alors avec sang-froid, en première intention. Ghoulam ajoute un troisième pion peu après l'heure de jeu, mais l'affaire n'est pas tout à fait pliée. Hysaj se chope un rouge après avoir tenté une prise de catcheur dans la surface, et l'increvable Giampaolo Pazzini réduit la marque sur penalty.Anecdotique pour les, qui l'emportent sans trop forcer.Il faudra sans doute que les Niçois finissent par accepter que la Ligue Europa, ce n'est pas si mal après tout.