Naples dégomme Bologne

0

Bologne 1-7 Naples

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Complet, sans fioriture.La soirée du Napoli peut se conjuguer au plus que parfait, les réflexes enfantins de Callejón, expulsé à la demi-heure de jeu, mis à part. En déplacement à Bologne , les joueurs de Maurizio Sarri ont atomisé les(7-1). Un dix-septième match consécutif sans défaite qui les place provisoirement dans le costume de dauphin de la Juventus qui reçoit l' Inter dimanche soir alors que la Roma ne bouclera la journée que mardi soir face à la Fiorentina Le scénario s'est mis en route rapidement au Stadio Renato Dall'Ara puisque le Napoli menait 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu avant de voir Vasílis Torosídis réduire le score. Marek Hamšík et Dries Mertens ont alors augmenté la pression alors que Bologne était réduit à son tour à dix après l'expulsion d' Adam Masina et alors Mattia Destro a raté un penalty. Résultat : Hamšík y est allé de son triplé, Mertens aussi alors qu'Insigne avait inscrit le deuxième but de la rencontre.Merci, au revoir.