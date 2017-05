Naples continue de se goinfrer

Nouveau succès avec la manière pour les Azzurri, Koulibaly, Insigne et Mertens par deux fois ayant fait trembler les filets de la Fiorentina qui a réduit le score par Iličić. La machine en buts ne s'enraye donc jamais.

51

Naples 4-1 Fiorentina

Ou comment exploiter les erreurs adverses

Napoli soigne ses records

Insigne effectue son petit dab après avoir parfaitement ajusté Tătăruşanu sur son poteau et à ras de terre. Ça fait 2-0 après une grosse demi-heure et une victoire bien engagée. Trois autres buts viendront émailler une soirée de football italien une nouvelle fois loin d'être minimaliste. Less'imposent finalement 4-1, une victoire nécessaire pour maintenir la pression sur la Roma dans cette course à la seconde place et pourquoi pas faire perdre ses moyens à une Vieille Dame un peu chancelante. Qui sait.C'est la dernière de la saison au San Paolo, et le Napoli tient à saluer comme il se doit ses fidèles après cette nouvelle belle saison, quoi qu'on en dise. Sarri aligne la néo équipe type, puisque Zieliński semble avoir relégué Allan sur le banc, pour de bon. En roue libre, mais avec toujours la possibilité de se qualifier pour la Ligue Europa, Sousa propose toujours ses formations hybrides pouvant passer d'un schéma tactique à l'autre. Un point fort au début de son expérience violette, puis faible devant le manque de repères de nombreux joueurs. Et ça ne manque pas ce soir avec des pertes de balle « sanguinaires » dans l’entrejeu qui ont initié la plupart des actions napolitaines. Mertens et Insigne sont vite servis verticalement et se mettent dans le sens du but en un contrôle, le premier trouve le petit filet, puis le poteau, tandis que le second loupe d'abord le cadre avant donc de doubler la mise. L'ouverture du score est arrivée dès la 6minute, Hamšík puis Koulibaly sur la parade de Tătăruşanu ayant déjoué le marquage en zone sur corner. Deuxième but de la saison pour le chouchou de Guy Stéphan . De son côté, la Fiorentina n'a qu'une vraie occasion, un tir d'Iličić dévié par Jorginho et que Reina détourne. Ça fait 2-0 à la pause et ça aurait pu faire beaucoup plus.Le technicien portugais ne tarde pas à réagir et envoie la sauce avec Babacar et Tello pour Cristoforo et Maxi Oliveira. Ladrapée de rouge met le pied sur le ballon et cherche la faille pour relancer le match. Elle y croit une petite dizaine de minutes avant de se trouer. Encore une fois, la défense sur corner frôle le ridicule, Mertens se faufile et renifle la mauvaise sortie du portier adverse parti chasser les mouches, le Belge n'a plus qu'à la pousser au fond. La réduction du score advient bien dans la foulée, puisque Iličić réceptionne un centre de Tello ayant traversé toute la surface, c'est un peu tard, mais ça débride encore plus une rencontre dépourvue de tout «» superflu. On en prend donc plein les yeux, et le 4-1 le démontre, Mertens enchaîne petit pont en mouvement sur Rodríguez et no-look pour Hamšík dont la frappe est repoussée par Tătăruşanu, mais le Diable rouge est une nouvelle fois à l’affût. 27 pions pour lui, 90 pour le Napoli, le chiffre « neuf » comme dizaine ? Du jamais-vu depuis 58 ans en Serie A. Tout comme les 83 points sont un nouveau record dans l'histoire du club (un de mieux que l'an passé). On en restera là, même si les deux gardiens continuent d'être employés. Déjà que les équipes sont joueuses, le climat dilettante de fin de saison facilite encore plus cette volonté de se faire plaisir, et quant aux Napolitains, on se demande bien ce qu'ils peuvent se reprocher cette saison.