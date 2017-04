Naples se lance aux trousses de la Roma

0

Naples 3-0 Udinese

Face à l' Udinese , ce samedi soir, les Napolitains le savaient, ils ne pouvaient pas passer à côté de cette opportunité en or. Avec le match nul concédé par la Roma face à l' Atalanta un peu plus tôt dans la journée, le Napoli avait la possibilité de revenir à seulement deux points de la seconde place.Et les Campaniens ne se sont pas privés. De façon presque habituelle cette saison, c'est Dries Mertens qui a lancé les hostilités d'une belle frappe à l'entrée de la surface. Déjà le vingt-et-unième but en Serie A pour le diable rouge. Solide. Sereins, les locaux gèrent tranquillement cette rencontre et Allan vient même mettre tout le monde à l'abri en ajoutant un second but, avant que Callejón, d'une demi-volée, ne finisse par clôturer le spectacle.Trois buts à rien, les Napolitains ont rempli leur mission. Les voilà donc à deux points de la Roma. Et avec encore six journées, inutile de préciser que le duel va être palpitant jusqu'à la fin.