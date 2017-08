Nantes signe Yassine El Ghanassy

JB

Le FCN tente de faire déstresser son Claudio.En attendant un éventuel avant-centre, c'est un milieu offensif qui débarque sur les bords de Loire. L'arrivée du gaucher belge de 27 piges Yassine El Ghanassy vient d'être officialisée par l'octuple champion de France. Le deal a été conclu à hauteur de deux millions d'euros selon la presse locale.Celui qui possède également la nationalité marocaine occupait le couloir gauche d'Ostende (récemment sorti de l'Europa League par l'OM) depuis un an et demi, après un début de carrière mouvementé entre West Bromwich, les Pays-Bas, les Émirats Arabes Unis, la Norvège et son plat pays natal. Il reste sur un exercice à quatre pions et sept offrandes avec les Côtiers.Ça avait donné quoi déjà, le dernier gaucher maghrébin sous Claudio Ranieri