Nantes reprend sa marche en avant

437

Nantes (4-4-2) : : Tătăruşanu – Dubois (C, Rongier 81e), Diego Carlos, Pallois, Lima – Iloki (Awaziem, 76e), Girotto, Touré, Bammou – Sala, Ngom (Thomasson, 68e). Entraîneur : Claudio Ranieri.

Angers (4-1-3-2) : : Letellier – Bamba (Ketkeophomphone, 85e), Traoré (C), Pavlović, Andreu – Thomas (Sunu, 73e) – Tait (Puyo, 66e), Fulgini, Capelle – Crivelli, Toko Ekambi. Entraîneur : Stéphane Moulin.

Le retour de la victoire minimale à la Ranieri.Après deux matchs sans succès, les Canaris ont douloureusement retrouvé les trois points à la maison, dans une rencontre très pauvre offensivement. Les Angevins, eux, continuent leur chemin de croix.Parfaitement rentrés dans le match, les Nantais – dans un maillot third inédit – concrétisent leur omniprésence dans le camp adverse au milieu du premier acte. Intenable, le nouveau venu, Santy Ngom, sert Léo Dubois qui se fait sécher par Thomas dans la surface. Emiliano Sala transforme le penalty avec sa spéciale : une frappe de mule pour faire trembler les filets (1-0, 24).Et puis plus grand-chose. En deuxième mi-temps, les locaux reculent et se mettent à subir après l'expulsion de Yacine Bammou sur une deuxième biscotte évitable (65). Sauf qu' Angers se montre incapable de s'approcher des cages de Tătăruşanu (aucun tir cadré), même si les hommes de Stéphane Moulin auraient pu bénéficier eux aussi d'un peno (71).Au bout, ça donne le sixième succès 1-0 de la saison pour les Jaune et Vert. Après la rouste prise par le Stade rennais face à Paris hier (1-4), le FCN est assuré de boucler la première moitié d'exercice à la cinquième place de la Ligue 1.La Bretagne tient son champion d'automne.