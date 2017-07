Nantes récupère Chidozie Awaziem en prêt

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bientôt une ligne directe entre Nantes et Porto ?Une vague d'amertume avait déferlé sur la Cité des ducs après l'annonce du départ de Sergio Conceição chez les Dragons. Malgré la détermination affichée par son entraîneur pour rallier son pays natal, Nantes ne voulait pas laisser filer gratuitement un coach qui avait signé une prolongation de contrat quelques jours auparavant.Un deal avait alors été scellé entre les dirigeants nantais et leurs homologues portugais, prévoyant que deux joueurs de Porto viendraient grossir les rangs nantais au cours du mercato. Le premier, Joris Kayembe, est arrivé chez les Jaunes la semaine dernière . Le second, Chidozie Awaziem , a débarqué mercredi à Annecy où le groupe nantais est actuellement en stage.Awaziem évolue au poste de défenseur central et sera prêté toute la saison à Nantes. L'international nigérian (2 sélections) portera le numéro 12.FC Nantão.