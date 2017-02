Nantes recrute un sponsor pour son équipe d'eSport

0

JD

Sortez les e-chips et les e-bières, les Canaris ont mis le paquet pour faire le e-spectacle et s'assurer un max de e-trophées !Après s'être assuré un trio solide sur le terrain, en recrutant les joueurs Adrien «» Viaud et Vincent «» Hoffmann, ainsi que le manager Jérémy «» Girardot, les Nantais montrent la bonne santé de leur e-division à travers la signature d'un premier partenariat de sponsoring avec l'entreprise Eyeblue, spécialisée dans la production de lunettes anti-lumière bleue, ce qui est bien vu, quand on regarde le domaine en question.Si le montant n'a pas été communiqué, on sait en tout cas que l'image de l'entreprise apparaîtra sur la manche gauche du maillot des, comme le rapporte le site Ecofoot, en plus d'être visible sur tous les supports numériques du club nantais.Et si les résultats suivent, on est sûr que personne ne relèvera que la boîte est originaire de Rennes