Nantes plie Dijon

Auteurs d’un excellent début de match, les Nantais auront connu un coup de moins bien en fin de première période. Avant de bien revenir en seconde. Et d’empocher une belle victoire (3-1).

224

Nantes 3-1 Dijon

Un duel équilibré

Un péno et un bijou

. » Quand il évoque les sifflets dont il est la cible depuis quelques semaines maintenant, Yacine Bammou ne cache donc pas sa déception. Et encore moins sa motivation. Celle qui l’a justement poussé à ne rien lâcher. À continuer à bosser sans relâche. Et à tenter, aussi. Comme cette frappe en angle fermé qui permet de mettre le FC Nantes sur la route du succès, face à Dijon , après seulement trois minutes de jeu. Un but qui permet surtout à Bammou d’exulter, de se libérer. Il faut dire que le bonhomme n’avait plus marqué depuis le quinze octobre dernier. Pas étonnant, alors, que la joie soit intense, presque brutale. De quoi faire la paix avec ses supporters, enfin ? En tout cas, il a fait le premier pas.Il était préférable de ne pas avoir une galère de dernière minute au taf, ce vendredi soir, si on avait prévu d’aller fêter ce début de week-end du côté de la Beaujoire. Sur la pelouse, les Nantais mettent donc moins de trois minutes pour lancer les hostilités. Après un ballon bêtement perdu par les Dijonnais au milieu de terrain, Yacine Bammou cherche le une-deux avec Iloki, pénètre dans la surface et ne se pose aucune question au moment de lâcher une praline en angle fermé. De quoi surprendre Baptiste Reynet et permettre à Nantes de virer en tête. Auteurs d’un très bon début de match, les Canaris sont même tout proches d’écrire le scénario idéal, mais l’enroulé d’Iloki fuit le cadre pour quelques centimètres (19). Malmenés, les Dijonnais ne refusent pas le combat. Bien au contraire. Mais si les intentions sont là, la conclusion, elle, se fait cruellement désirer. D’ailleurs, il faut qu’un Nantais s’en mêle pour enfin voir l’abnégation dijonnaise récompensée. Au milieu de terrain, Belmonte tente d’alerter Tavares en profondeur, mais c’est le malheureux Léo Dubois qui, en voulant devancer l’attaquant dijonnais, trompe son propre gardien. Cruel, mais pas illogique au vu de la bonne première période des hommes d’Olivier Dall’Oglio.À l’image du début de rencontre, les Nantais entament ce second acte de façon très autoritaire. Aux Dijonnais, désormais, de courir après un ballon que les Canaris parviennent à faire vivre de façon très intéressante. Il faut cependant un coup de pied arrêté pour sentir un frisson parcourir la Beaujoire : aux vingt-cinq mètres, Lucas Lima enroule un amour de coup franc qui vient flirter avec le montant de Reynet. Mais du mauvais côté. Pleinement revenu dans son match après son csc de la première période, Léo Dubois n’en finit plus de créer le danger sur son côté droit. Et même dans la surface où le jeune Nantais pousse Balmont à concéder le penalty. Emiliano Sala s’élance et envoie une bonne vieille minasse des familles plein axe (58). Un classique. Et voilà Nantes qui reprend sa course en tête. Avant de prendre définitivement ses distances à dix minutes de la fin de la rencontre. Et de quelle manière ! À la suite d'une mauvaise passe en retrait, le Colombien devance la sortie de Reynet et, malgré un crochet un peu long, parvient à trouver la lucarne d’une merveille d’enroulé prés du poteau de corner. Un bijou. Et un bijou qui compte puisqu'il permet au FC Nantes de valider une précieuse victoire. De quoi se donner, encore, un peu d’air dans cette seconde moitié de tableau.