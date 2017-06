Nantes pense à Vainqueur et Nampalys Mendy

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Canaris prennent leur envol.Après avoir réussi à attirer Claudio Ranieri sur son banc, le FC Nantes entend bien attirer d'autres gros poissons sur les bords de la Loire. Si le coach italien est réputé pour savoir lancé les jeunes formés au club, spécialité du FC Nantes, son président Waldemar Kita veut aussi lui donner quelques valeurs sûres, quitte à faire pâlir quelques cadors de Ligue 1. Si Salvatore Sirigu devrait finalement privilégier le Torino, la simple tentative de faire signer l'ancien Parisien témoigne de l'ambition nantaise.Le FC Nantes pourrait aussi jouer un sale coup à l'OM en rapatriant William Vainqueur , ancien Canari. Kita l'a d'ailleurs avoué à: « Avec les dix millions rapportés par la vente d'Harit , Nantes peut lutter sur ce dossier avec Marseille et Galatasaray. Mais Ranieri rêve aussi de ramener Nampalys Mendy dans ses valises. L'ancien Niçois, à Leicester depuis un an, n'a joué que quatre matchs de Premier League, mais est bien plus cher.Pendant ce temps-là, Conceição est interdit de recrutement à Porto.