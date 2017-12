Sainté coince encore face à Nantes

Saint-Étienne (4-3-3) : Ruffier - Janko, Théophile-Catherine, Perrin (c) (Lacroix, 55e), M'bengue - Pajot, Selnæs, Dabo - Bamba (Søderlund, 78e), Diony, Monnet-Paquet (Cabella, 68e). Entraîneur : Julien Sablé.

Nantes (4-1-4-1): Tătăruşanu - Dubois (c), Awaziem, Diego Carlos (Lima, 45e), Djidji - Touré - El Ghanassy (Girotto, 73e), Rongier (Ngom, 45e), Thomasson, Bammou - Sala. Entraîneur : Claudio Ranieri.

Noir était le maillot des Verts en cette Sainte-Barbe, en hommage aux mineurs de la région. Noires de monde n’étaient pas les deux tribunes de Geoffroy-Guichard, fermées par la Ligue suite aux incidents du derby. Noires sont toujours les idées des Stéphanois après huit matchs sans victoire, restant à trois points de la place de barragiste. Et ce n’est pas face à des Nantais bien éclairés que Saint-Étienne a pu retrouver une lueur d’espoir.Pourtant, l’étincelle est venue de Vincent Pajot d’une frappe limpide qui termine dans la lucarne de Tătăruşanu (1-0, 38). Avant ça, Bryan Dabo avait donné le ton avec une praline renvoyée par la barre (10). Sauf que les Nantais ne se sont pas laissés éteindre comme ça, dégoupillant leur extincteur Sala. L’Argentin aurait déjà pu égaliser si son but de la tête n’avait pas été refusé pour un hors-jeu inexistant (52), mais a pu prendre sa revanche en profitant de plusieurs contres favorables pour tromper Ruffier (1-1, 62).Le semblant de solidité des Verts les a quittés quand le capitaine Perrin est sorti sur blessure, surtout avec un Léo Lacroix aussi catastrophique. Derrière, El Ghanassy, Bammou, le jeune Ngom et Lucas Lima sur coup-franc obligent Ruffier à se décongeler, décisif bien que jouant avec le feu par moment. La bicyclette de Diony aurait pu changer la donne (77), mais le réveil stéphanois n'a fait qu'illusion, le point du nul ayant même failli leur échapper à la dernière seconde quand Ngom a envoyé sa tête plongeante au-dessus du cadre (90+3).Finalement, ce noir était sûrement la couleur la plus appropriée pour faire le deuil des ambitions stéphanoise cette saison.