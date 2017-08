Nantes, la mascotte et le plagiat

Merci à l'ensemble des participants et un grand bravo à Joël 👏👏👏 #PIMPMAMASCOTTE https://t.co/hiYpX9Ls94 — FC Nantes (@FCNantes) 17 août 2017

#PIMPMAMASCOTTE : le choix est fait ! Merci à la vigilance des supporters !👏 Bravo à Lola pour cette création !👉 https://t.co/hiYpX9Ls94 pic.twitter.com/52Li9FzOpO — FC Nantes (@FCNantes) 18 août 2017

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui dessine encore des mascottes en 2017 ?Cet été, le FC Nantes a lancé l'opération. Derrière ce nom à l'américaine, référence direct aude MTV, se cachait en vérité un grand concours de dessin pour offrir une nouvelle mascotte aux Canaris. Quelques semaines, et surtout 150 dessins reçus plus tard, les Nantais ont choisi l'oeuvre de Joël de La Tribune Loire :Avec sa petite casquette verte et ses belles plumes de Canaris, le Riri de Joël a effectivement tout pour plaire. Mais petit problème : Joël a tout pompé sur un personnage du dessin animé Rio, nommé Nico . C'est le plus volatile des réseaux sociaux, Twitter, qui a grillé la supercherie. Embarrassé par cette affaire, le FC Nantes est donc revenu sur sa décision, désignant une nouvelle lauréate, Lola :Qui a envie de voir les 148 autres dessins ?