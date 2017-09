Nantes grimpe sur le podium, Caen s'en approche

Grâce à sa victoire face à Metz (1-0), Nantes grimpe sur la troisième place du podium, juste devant Caen, vainqueur à Rennes (0-1). Sinon, Guingamp et Toulouse se sont quittés bons amis (1-1), de même que Dijon et Strasbourg (1-1).

Amiens (4-2-3-1) : . Gurtner – El Hajjam, Gouano, Adenon, Avelar – Monconduit, Zungu – Bourgaud, Kakuta, Manzala – Gakpé (Bourgaud 79e)Entraîneur : Christophe Pélissier

Lille (4-2-3-1) : Maignan - Edgar Ié, Amadou, Alonso, Ballo Touré - Mendes, Maia - Bahlouli, Bissouma, Araujo - Pepe. Entraîneur : Marcelo Bielsa

Dijon (4-4-2) : Reynet – Chafik, Djilobodji, Yambéré, Rosier – Amalfitano, Xeka, Marié, Sliti – Jeannot, Said. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio

Strasbourg (4-4-2) : Kamara - Seka, Mangane, Kone, Lala - Martin, Corgnet, Aholou, Lienard - Da Costa, Saadi. Entraîneur : Thierry Laurey

Guingamp (4-3-3) : Johnsson – Eboa Eboa, Kerbrat, Sorbon, Rebocho – Diallo, Deaux, Didot – Thuram, Briand, Salibur. Entraîneur : Antoine Kombouaré

Toulouse (4-4-2) : Lafont - Adou, Yago, Jullien, Moubandje - Somalia, Blin, Imbula, Sylla - Delort, Jean. Entraîneur : Pascal Dupraz

Nantes (4-2-3-1) : Tătăruşanu - Dubois, Djidji, Diego, Lima - Touré, Rongier - Thomasson, Nakoulma, El Ghanassy - Sala. Entraîneur : Claudio Ranieri

Metz (4-2-3-1) : Kawashima – Balliu, Biševac, Niakhaté, Assou-Ekotto - Philipps, Poblete – Dossevi, Cohade, Nguette - Roux. Entraîneur : Philippe Hinschberger.

Rennes (4-4-2) : Koubek - Traore, Nyamsi, Gnagnon, Bensebaini - Amalfitano, Bourigeaud, Andre, Baal - Mubele, Khazri. Entraîneur : Christian Gourcuff.

Caen (4-4-2) : Vercoutre – Guilbert, Genevois, Da Silva, M’Bengue – Bazile, Ait Bennasser, Féret, Repas – Rodelin, Santini. Entraîneur : Patrice Garande



Par Steven Oliveira

Coaching gagnant partie 1. Alors que son équipe domine, sans toutefois réussir à faire la différence, Olivier Dall'Oglio lance sur le pré le Sud-Coréen Chang-Hoon Kwon. Trois minutes plus tard, le joueur prêté par le FC Porto profite du travail de l'Usain Bolt dijonnais, Valentin Rosier , pour ouvrir le score. Coaching gagnant partie 2. Voyant son attaque en berne, Thierry Laurey lance son international espoir Martin Terrier . Et c'est lui qui profite d'une erreur de communication entre Djibolodji et Reynet pour égaliser en fin de rencontre. Strasbourg peut ainsi remercier le nez creux de leur coach, ainsi que le carton rouge de Cédric Yambéré (83) qui leur a permis de pousser en fin de match.Il ne fallait pas arriver en retard au Roudourou ce samedi soir. La minute de jeu n'a pas encore été dépassé que Lucas Deaux s'infiltre sur le côté droit, centre pour Marcus Thuram qui place le ballon entre les jambes d' Alban Lafont . Privé de son meilleur défenseur, Issa Diop , et de son meilleur buteur, Jimmy Durmaz , Toulouse tente quand même de rebiffer. Et ça fonctionne. Lancé en profondeur par Andy Delort Somalia devance la sortie de Johnsson et égalise d'un subtil lob. Un nul qui arrange visiblement les deux équipes vue la seconde période proposée.En inscrivant le penalty de l'égalisation dans les dernières secondes de la partie, Nolan Roux pensait être le héros de la soirée. Mais, c'était sans compter sur l'arbitre de la rencontre qui lui demande de retirer, son coéquipier, Ivan Baillu, étant entré dans la surface de réparation trop tôt. Un deuxième essai qui s'envolera dans les tribunes de la Beaujoire. Une tribune toute heureuse puisque son équipe grimpe sur le podium de la Ligue 1 à la suite de son quatrième succès de suite, son quatrième par un but d'écart. C'est Emiliano Sala , en renard des surfaces, qui ouvre la marque au bout de deux minutes de jeu et qui permet donc aux Nantais de croire aux places européennes. Sinon ? Benoît Assou-Ekoto a une nouvelle fois reçu un carton rouge (52).Un centre parfait de Jan Repas , un contrôle de la main d' Ivan Santini , un crochet, une frappe, Tom áš Koubek qui repousse dans les pieds d'un Ramy Bensebaini qui voit le cuir atterrir dans ses propres filets. Un but dégueulasse qui suffit à fait le bonheur des Caennais qui pointent désormais à la quatrième place au classement. En face, le Stade rennais a contrôlé le ballon, mais n'a jamais réussi à mettre en danger Rémy Vercoutre . Les Bretons squattent donc les bas-fonds du classement, et vu la prestation de ce soir, c'est on ne peut plus logique.