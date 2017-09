Nantes et Amiens enchaînent, Dijon sombre

Mesdames et messieurs, la vraie Ligue 1 est bien de retour. Celle du samedi soir, du multiplex, des petits scores, des points dont on se contente, du spectacle dont on se lamente. La Ligue 1 qu'on aime un peu quand même.

Troyes (4-1-4-1) : Samassa - Deplagne, Vizcarrondo, Hérelle, Traoré - Bellugou - Grandsir, Azamoum, Dingomé, Darbion – Niane (Tinhan, 83e). Entraîneur : J-L. Garcia

Toulouse (4-1-4-1-) : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé – Cahuzac (Blin, 76e) – Jean, Somalia, Imbula (Toïvonen, 67e), Durmaz - Delort. Entraîneur : Dupraz

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte - Mukiele, Mendes, Hilton, Roussillon - Skhiri, Lasne – Mbenza (Ninga, 72e), Bérigaud (Camara, 82e), Ikoné (Dolly, 65e) - Sio. Entraîneur : Der Zakarian

Nantes (4-2-3-1) : Tatarusanu - Dubois, D.Carlos, Pallois, Djidji - Touré, Girotto – Iloki (El Ghanassy, 70e), Thomasson, Lima (Gandi, 63e) – Sala (Coulibaly, 73e). Entraîneur : Ranieri

Strasbourg (4-2-3-1) : Kamara - Lala, Mangane, Salmier, Martinez - Aholou, Martin – Corgnet (Gonçalves, 81e), Sacko, Saadi - Da Costa. Entraîneur : Laurey

Amiens (4-2-3-1) : Gurtner - El Hajjam, Adenon, Gouano, Dibassy - Ngosso, Monconduit – Gakpé (Manzala, 57e), Kakuta, Ielsch – Konaté (Traoré, 78e). Entraîneur : Pélissier

Caen (4-4-2) : Vercoutre - Guilbert, Da Silva, Djiku, Mbengué – Repas (Kouakou, 62e), Aït Bennasser, Féret, Bessat (Peeters, 68e) - Santini, Rodelin. Entraîneur : Garande

Dijon (4-4-2) : Reynet - Chafik, Djilobodji, Yambéré, Haddadi – Sliti, R.Amalfitano, Marié (Sammaritano, 85e), Saïd (Balmont, 73e)- Tavares, Jeannot (Bahamboula, 86e). Entraîneur : Dall'Oglio

Le Corentin Jeanico sentait bon le match décevant. C'était écrit. Il suffisait d'un but aux deux équipes pour sortir du mauvais wagon, il n'est évidemment jamais venu. C'était malgré tout l'occasion de retrouver l'ex-futur star Giannelli Imbula , toujours aussi soyeux balle au pied, et de voir à l'oeuvre la JDD toulousaine. Troyes domine timidement, Toulouse ronronne. Adama Niane esseulé à la pointe de l'attaque auboise a du mal à ajuster la mire lorsque l'imposante doublette Jullien-Diop lui laisse un peu de répit. Corentin Jean croit jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers à la reprise en servant parfaitement Andy Delort qui conclut en pivot. Malheureusement, l'arbitre assistant tient à son 0-0 et signale un hors-jeu. L'arbitre principal aussi, muet du sifflet sur des situations litigieuses dans chacune des surfaces. Ca fait donc un seul succès sur les vingt-deux dernières rencontres de Troyes à domicile, un joli record et un match nul qui n'arrange personne. La vie sans Benjamin Nivet , en somme.Il faut bien le reconnaître : dans cette soirée «» , la confrontation entre les homme du regretté Loulou et ceux de l'omnipotent Waldemar Kita sonnait presque comme une affiche alléchante. Presque, en effet. Des centres dans les airs sans destinataires et une obstruction inadmissible de l'arbitre sur Mbenza qui prive le pailladin d'une frappe animent le début de match. Paul Lasne fait des renversements de jeu magnifiques, Giovanni Sio invente le contrôle grand pont mais les occasions se font rares à la Mosson. Les une-deux finissent en six mètres et le Montpellier de Der Zakarian ressemble fortement au FC Nantes de Der Zakarian : de la bonne volonté mais beaucoup d'impuissance. Les rentrées de Gandi et Coulibaly réveillent les Canaris. Coup-franc à 25 mètres, Diego Carlos enroule côté gardien, Lecomte fait le pas de trop, 1-0 pour les Nantais. Carlos, encore décisif une dizaine de minutes plus tard en accueillant les crampons de Giovanni Sio sur sa cheville, expulsé pour ce vilain geste. Après des débuts laborieux, voilà la team de Ranieri enfin lancée.Une affiche entre deux promus pleins d'envie, une Meinau en folie, d'anciens futurs cracks sur la pelouse des buts : on en oublierait presque qu'il y a à peine un an et demi, Strasbourg et Amiens s'affrontaient en National. Côté amiénois, on aime le football simple : un dégagement de Gurtner, une remise de la poitrine de Konaté sur Kakuta qui place une belle frappe limpide à l'entrée de la surface. Et voilà un Racing jusque-là dominateur pris à froid dès le premier quart d'heure de jeu. Kakuta continue de s'amuser tout au long du match, prouvant que son talent n'a rien d'un mirage, deux semaines après avoir inscrit le premier but de l'histoire d'Amiens en Ligue 1. Lala pète les plombs et prend un double carton jaune en deux minutes. Strasbourg ne reviendra pas. La belle Meineau n'est déjà plus imprenable et Amiens, emmené par des recrues séduisantes, lance définitivement sa saison avec une deuxième victoire de suite.Jamais deux sans trois. La réception du club bourguignon était l'occasion rêvée d'enchaîner une troisième victoire consécutive pour les Caennais. Hasard ou réalité scientifique, le regain de forme des hommes de Patrice Garande a coïncidé avec l'arrivée d'Aït Bennasser au milieu de terrain à la mi-août. Une faute de Cédric Yambéré sur Ivan Santini lance le match dès la 4e minute, qui transforme lui même le pénalty d'une belle panenka face à Baptiste Reynet Caen accentue d'emblée la pression enchaînant les corners. Les Dijonnais peinent à exister jusqu'à une tête de Tavares à la demi-heure de jeu qui nous rappelle que les gardiens qui font des arrêts des deux poings existent encore. Et puis une frappe badaboum de Jordan Marié remet les compteurs à zéro et les mauvaises manies de Vercoutre à leur place. Repas, la dernière recrue caennaise arrivée de Domzale , ne semble pas encore très en jambes. Tout le contraire de Baptiste Reynet, impérial sur sa ligne sur une tête adversaire à bout portant. Christian Kouakou a la gueule du coaching gagnant, mais sa frappe dans la foulée de son entrée est un brin trop croisée. Mbengue s'enflamme et se prend pour Zizou en essuyant ses crampons sur un Dijonnais : carton rouge logique. Le dernier frisson ? Et bien non, dans la foulée, Kouakou s'amuse de la défense bourguignonne côté droit et centre en force pour Yambéré qui pousse dans ses propres filets. Un pénalty provoqué, un CSC, le compte est bon pour que la soirée de l'ancien Bordelais tourne au cauchemar. Dijon coule, Caen respire.